Göçmenköy, Ndue’yle Yeşilova’yı yendi

Aksa Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçlarına hafta içi de devam ediyor.

Dün Göçmenköy Stadı’nda oynanan maçta Göçmenköy ile Merit Alsancak karşı karşıya geldiler.

Göçmenköy ilk devrede golcü yabancısı Ndue’nin frikikten attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrede bu kez Göçmenköy’ün kazandığı penaltıyı gole çeviren yine Ndue oldu ve maç 2-0 göçmenköy üstünlüğüyle tamamlandı.

