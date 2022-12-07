Göçmenköy, Mujecı ile yolları ayırdı

AKSA Süper lig temsilcisi Göçmenköy yabancı oyuncusu NdueMujecı ile yolları ayırdı. Dün akşam yapılan toplantı sonrasında alınan karar neticesinde Mujecı ile yol ayrımına giden Göçmenköy takımı ilk devrenin bitimine kısa süre kala yabancı oyuncusu ile yollarını ayırmış oldu.

