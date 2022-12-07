Göçmenköy, Mujecı ile yolları ayırdı

AKSA Süper lig temsilcisi Göçmenköy yabancı oyuncusu NdueMujecı ile yolları ayırdı. Dün akşam yapılan toplantı sonrasında alınan karar neticesinde Mujecı ile yol ayrımına giden Göçmenköy takımı ilk devrenin bitimine kısa süre kala yabancı oyuncusu ile yollarını ayırmış oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.