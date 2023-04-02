Göçmenköy kendine geldi

Göçmenköy hafta içi kupa mücadelesinde yarı finale kalmanın ardından, ligde konuk olduğu Yenicami’yi 1- 0 mağlup ederek geçtiğimiz haftaki Hamitköy mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerinden attı

Atatürk StadıOsman Özpaşa, Yusuf Atlar, Murat İzciErcan, Mehmet, Emirhan, Yakup, Fikret, Hascan, Asrın Sönmez(Dk.80 H. Arifoğlu), Koray, Berkem(Dk.80 Karan), Kaan, Ali (Dk.69 Cenker)Göçmenköy: Yusuf Yontar, Bayram, Reşit, Cemal, Malik Yakubu, Mustafa İnanç(Gökhan)Burak (Arda), Bekir (Mustafa Gezer), Mahmut İneci, Alattin, Samet(Amadou)Gol: Dk.74 Mustafa Gezer (Göçmenköy)AKSA Süper Lig’in 23. haftasında ligde rahat bir konumda bulunan Yenicami, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göçmenköy’ü konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma 1-0’lık üstünlükle Göçmenköy lehine tamamlanırken, galibiyet golü 74. dakikada son haftaların golcü ismi Mustafa Gezer’den geldi. Bu sonuçla Göçmenköy puanını 20 yaparken, Yenicami 42 puanda kaldı. Ligde Çarşamba oynanacak 24. hafta maçlarında Göçmenköy, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Yenicami ise Hamitköy’e konuk olacak.AKSA Süper Lig Puan Tablosu