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Göçmenköy kendine geldi

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Göçmenköy hafta içi kupa mücadelesinde yarı finale kalmanın ardından, ligde konuk olduğu Yenicami’yi 1- 0 mağlup ederek geçtiğimiz haftaki Hamitköy mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerinden attı

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Göçmenköy kendine geldi
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Murat İzci
Yenicami: Ercan, Mehmet, Emirhan, Yakup, Fikret, Hascan, Asrın Sönmez(Dk.80 H. Arifoğlu), Koray, Berkem(Dk.80 Karan), Kaan, Ali (Dk.69 Cenker)
Göçmenköy: Yusuf Yontar, Bayram, Reşit, Cemal, Malik Yakubu, Mustafa İnanç(Gökhan)
Burak (Arda), Bekir (Mustafa Gezer), Mahmut İneci, Alattin, Samet(Amadou)
Gol: Dk.74 Mustafa Gezer (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig’in 23. haftasında ligde rahat bir konumda bulunan Yenicami, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göçmenköy’ü konuk etti. Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşma 1-0’lık üstünlükle Göçmenköy lehine tamamlanırken, galibiyet golü 74. dakikada son haftaların golcü ismi Mustafa Gezer’den geldi. Bu sonuçla Göçmenköy puanını 20 yaparken, Yenicami 42 puanda kaldı. Ligde Çarşamba oynanacak 24. hafta maçlarında Göçmenköy, Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Yenicami ise Hamitköy’e konuk olacak.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 22 20 1 1 71 18 53 61
2. Cihangir GSK 22 16 3 3 51 26 25 51
3. Mesarya SK 23 13 6 4 42 22 20 45
4. Yenicami AK 23 12 6 5 46 33 13 42
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 23 12 6 5 35 26 9 42
6. Doğan Türk Birliği 21 11 5 5 49 23 26 38
7. Lefke TSK 22 9 5 8 25 24 1 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 23 6 6 11 30 43 -13 24
9. Küçük Kaymaklı TSK 22 7 3 12 28 43 -15 24
10. Türk Ocağı Limasol 23 6 2 15 23 34 -11 20
11. Göçmenköy İYSK 23 5 5 13 31 53 -22 20
12. Çetinkaya TSK 22 5 4 13 23 46 -23 19
13. Hamitköy ŞHSK 22 4 3 15 22 42 -20 15
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 22 3 6 13 23 46 -23 15
15. Gönyeli SK 22 2 5 15 24 61 -37 11
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