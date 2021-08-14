Göçmenköy kazanmasını bildi

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköy ile AKSA Birinci Lig ekibi Yalova, Göçmenköy Antrenman Sahasında karşılaştılar. Geriye düştüğü maçta Göçmenköy, Yalova’yı 2 – 1 mağlup etti. Göçmenköy’üngollerini Arda atarken, Yalova’nın golünü Hasip kaydetti.



