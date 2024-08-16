Göçmenköy, Kartepe’de kampla hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başkent temsilcisi Göçmenköy Kartepe’de kampa girdi. Teknik direktör Nazım Aktunç nezaretinde yurtdışı kampı için Kartepe’ye giden Göçmenköy takımı günde çift idmanla idmanlarına devam ediyor.
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