Göçmenköy, Kartepe kampını keyifli tamamladı

Süper Lig ekibi Göçmenköy, Türkiye’nin Bolu ilindeki Kartepe antrenman tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarını tamamlayarak önceki gün adaya döndü.

Göçmenköy takımın Kartepe kampının son antrenmanında çok keyifli anlar yaşandı.

Son günde teknik ekip antrenmanı yaptırma görevini futbolculara bırakırken, antrenmanı planlamayı ve uygulamayı futbolcular yaptı. Teknik ekip de futbolcu olarak antrenmana katıldı.

Sabah 07:00'de başlayan antrenmanın son bölümünde futbolcular, hocalar ve yöneticilerin de katılımıyla çift kale maç yapıldı.

Yoğun tempoda geçen bir haftanın ardından yapılan bu maç çok keyifli geçerken, 5-5 berabere biten maçı Mehmet Karagil hocanın takımı penaltılarla kazandı.

