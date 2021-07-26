Göçmenköy kampa girdi

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligde 2021 – 2022 sezonuna hazırlanan Göçmenköy, Girne’de Pia Bella Otelde hazırlık kampına girdi.

Perşembe gününe kadar çalışmalarına sabah – akşam çift antrenmanla devam edecek olan Göçmenköy, Pia Bella Antrenman Sahasını kullanacak. Perşembe günü Lefkoşa’ya dönecek olan Göçmenköy, Cuma günü saat 18.00’de Göçmenköy Sahasında,Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçı oynayacak.

