Göçmenköy kaleye duvar ördü

Göçmenköy transferlerine ara vermeksizin devam ederken, kalesini de tecrübeye emanet etti.
Göçmenköy geçtiğimiz sezonun devre arasında yeniden futbola dönen Ali Duvarcıyı kadrosuna kattı.
Düzkaya forması altında futbola ısınan Ali Duvarcı yeni sezonda Göçmenköy forması giyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.