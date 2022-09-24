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Göçmenköy istediğini aldı

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Süper Lig’e iddialı başlayan Göçmenköy ile sezonu geç açan Çetinkaya arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla Göçmenköy oldu

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Göçmenköy istediğini aldı
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün, Mehmet V. Çelik
Göçmenköy: Yusuf, Cemal,Mevlüt, Mahmut İneci, Alattin,Bayram, Reşit Erişik,Ndue Hüseyin Sadıklar(Dk.74 Musa)Mahmut Amasyalı(Dk.90 Mustafa)Samet Akrep(Dk.83 Gökhan)
Çetinkaya:Kani, Mehmet Söker, Agit,Burak,Batuhan,Osman, Berkay (Dk.71 Doğukan)
Cemal, Mete (Dk.62 Özgür), Malick, Çağlar (Dk.71 Ekrem)
Goller: Dk.45+3 Mahmut İneci, Dk.57 Samet (Göçmenköy), Dk.73 Ekrem (Çetinkaya)
 
Süper Ligin ilk hafta maçında iki Başkent ekibi Göçmenköy ile Çetinkaya, Atatürk Stadında karşılaştılar.
Şakir Azizoğlu ve ekibinin başarılı bir yönetim gösterdiği maçın ilk devresinde Çetinkaya daha etkiliydi. Ancak gol uzatma anlarında Mahmut İneci ile Göçmenköy’den geldi. 1 – 0
İkinci devrede beraberlik için yüklenen Çetinkaya karşısında Göçmenköy’de Hüseyin Sadıklar takımını ayakta tutan futbolcu oldu. Hüseyin Sadıklar’ın asistinde Samet skoru 2 – 0 yaptı. 2 – 0’dan sonra oyuna sonradan giren Ekrem farkı 1’e indirdi. 2 – 1
Maç sonunda kadar Göçmenköy skoru korumayı başarıp maçı 2 – 1 kazandı. Maç sonunda Göçmenköy futbolcusu Alaattin, sevinmek yerine Çetinkaya’dan Agit’in üzerine yürüyünce ortalık gerildi. Ancak gerginlik kısa sürede yatıştırıldı.
 
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