Göçmenköy galibiyeti hatırladı

AKSA Süper Lig’de 26.hafta maçında Lefke ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Lefke’nin cezası nedeniyle Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda oynanan mücadeleyi Göçmenköy 3-0 kazanarak haftalar sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Yer: Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Bakar, Engin Akkagün, Fehim Dayı

Lefke: Mehmet, Kasım, Kemal, Semih, Yılmaz, Mustafa, Umut, Mehmet, Yakup, Aziz, Tuncay

Göçmenköy: Kemal, Arda, Reşit, Fikret, Hüseyin, Bekir, Cemal, Burak, Mahmut, Mehmet, Mahmut

Goller: 46’Hüseyin Sadıklar, 66’(P)Fikret Yağcıoğlu, 72’Cemal Yaşınses (Göçmenköy)

Kırmızı Kart: Aziz Özsakallı (Lefke)



Aksa Süper Lig’in 26. haftasında Lefke ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Lefke’nin saha kapama cezası nedeniyle Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk Göçmenköy 3-0’lık skorla kazandı.

Ligde altı hafta sonra galip gelen Göçmenköy’ün galibiyet sayıları 46. dakikada Hüseyin Sadıklar, 66. dakikada penaltıdan Fikret Yağcıoğlu ve 72. dakikada takıma yeniden dönen Cemal Yaşınses’ten geldi.

Lefke’de Aziz Özsakallı, 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Göçmenköy puanını 35 yaparken, altı maç sonra mağlup olan Lefke 43 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Göçmenköy, Mesarya’yı konuk edecek. Lefke ise Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak.

