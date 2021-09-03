Göçmenköy, Gabira’yı da aldı

AKSA Süper Lig ekibi Göçmenköy 2021 – 2022 sezonunda kadrosunu transferin son günündeyaptığı transferlerle güçlendirdi.
18 yaşındaki Nijeryalı forvetLukkman Hassan, Yalova'dan Mahmut İneci’den sonrahazırlık dönemini Çetinkaya’da geçiren Cemal Yaşinses (Gabira) de Göçmenköy'e imza attı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundakiimza töreninde menejer Hasan Kargılı da yer aldı.
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