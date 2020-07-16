Göçmenköy farkı

Göçmenköy, Cihangir’i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, 36 puana yükselip playout hattından dışarıda haftayı tamamladı. Göçmenköy’ü, Cihangir karşısında galibiyete götüren golleri Kenneth 2 ve John Okoli 2 kaydetti. Prestij maçları oynayan Cihangir’in tek golü penaltıdan Nurettin ile geldi
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Engin Akkagün, Halil E. Canaloğlu
Göçmenköy: Ozan Moroğlu, RifatKanıöz, Lawal, Reşit Erişik, KennethNgwoke, Fikret Yağcıoğlu, John Okoli, Ahmet Hatay, Mevlüt Önal, Rahmi Çelik, Erol Aksunlar
Cihangir: Hasancan, Nurettin Gecekuşu, Osman Şah, Musa Şanlıer, Edafe, Eric, Mikail Sivri, Çağlar Toklu, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Zihni Temelci
Goller: Dk.37 ve 48 Kenneth, Dk.69 ve 72 John Okoli (Göçmenköy) – Dk.53 (P) Nurettin (Cihangir)
K-Pet Süper Lig’in 28. haftasında Play-out hattından kurtulmak isteyen Göçmenköy ile ligin rahat ekiplerinden Cihangir Atatürk Stadı’nda karşılaştı.
Karşılaşmayı Göçmenköy 4-1 kazanarak Play-out dışında kalma adına önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Göçmenköy’ün galibiyet golleri, yabancı futbolcuları Kenneth (2) ve Okoli’den (2) gelirken, Cihangir’in golünü penaltıdan Nurettin kaydetti. Bu skorun ardından Göçmenköy 36 puana yükselirken, 10. Sırada haftayı tamamladı. Cihangir 43 puanda kalırken, 6. sıradaki yerini korudu.