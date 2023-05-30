Göçmenköy'den flaş transfer

Süper Lig’in Lefkoşa takımlarından Göçmenköy, Türk Ocağı’ndan golcü futbolcu Remzi Betmezoğlu’nu renklerine bağladı. 2023-2024 sezonunda Remzi, gollerini Göçmenköy için atacak.
Türk Ocağı forması ile birçok maça damga vuran ve attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Remzi, Göçmenköy’e transfer oldu.
Göçmenköy idareciler ile Türk Ocağı idarecilerinin bu transferde anlaşmaya vardığı ve Remzi’nin transfer ücretinin de ödendiği bildirildi.
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