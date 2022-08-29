Göçmenköy'den dört imza daha

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin başkent ekiplerinden Göçmenköy, dört futbolcuya daha resmi imza attırarak renklerine bağladı.

Göçmenköy yönetimi, başarılı futbolcular Mahmut Amasyalı, Gökhan Özer ve Alaattin Yavuz 'a kiralık, Mustafa İnanç’a ise bonservisli olarak dün Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.

İmza töreninde Göçmenköy Spor Kulübü Genel Koordinatörü Hasan Kargılı’da hazır bulundu.

