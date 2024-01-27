Göçmenköy, Boğaz’da güle oynaya

Süper Lig’de üst sıralarda bulunan Göçmenköy, konuk olduğu ligin dibindeki takımlardan Yeniboğaziçi’ni rahat bir oyunla 3 – 0 mağlup ederek evine 3 puanla döndü

Stad: Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici, Yusufcan Dönder

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, Yaşar, Fevzi, Enes, Zeka(Mehmet Çağakan), Ahmet, Eli Amir (Hamza), Ramadan(Yusuf), Mustafa(Ali Bayır), Felix(Rifat).

Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac, Kadir(Hüseyin), Mevlüt(Süleyman), Reşit, Arda(Musa), Eray(Musa), Debuto, Gime Toure(Mustafa), Bekir.

Goller: Dk 25 Toure(Pen.), Dk.39 ve 56 Eray (Göçmenköy)

K.Kart: Dk. 82 AliÖzay(Yeniboğaziçi)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 16. Haftasında hedefleri farklı iki takım olan Yeniboğaziçi ile Göçmenköy arasındaki mücadelenin galibi konuk Göçmenköy oldu.

Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Osman Stadı’nda oynan karşılaşmanın ilk devresinde iki, ikinci devresinde de bir gol bulan Göçmenköy sahadan 3 – 0 galip ayrıldı.

Karşılaşama karşılıklı ataklarla orta saha futbolu şeklinde başladı.

Dk. 25 Göçmenköy atağında Yeniboğaziçi ceza alanına giren Debuto defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Toure topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 39 Göçmenköy atağında Yeniboğaziçi ceza alanı önünde toplu buluşan Toure rakibinden sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem faulü verdi. Topun başına geçen Eray’ın vuruşunda defansın arasından geçen top ağlara gidince skor 0 – 2 oldu.

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan konuk Göçmenköy oldu.

Dk. 56 Hızlı gelişen Göçmenköy atağında Toure sağ kanattan ceza alanına girerek yerden vuruşunda kaleci Emre ayaklarıyla topu çıkardı. Dönen topu Yeniboğaziçi defansı uzaklaştıramayınca topu alan Eray köşeden ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının 3. golünü atarak skoru 0 – 3 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda oyunu kontrolünde tutan Göçmenköy takımı iki gol bulmasına karşın pozisyonlar ofsayt gerekçesiyle gol verilmedi ve maç Yeniboğaziçi 0 – Göçmenköy 3 şeklinde tamamlandı.

Bu skorla Yeniboğaziçi 7 puanla15. sırada kalırken, Göçmenköy puanını 30 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

