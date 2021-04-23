Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı

Ali Özçalışkan’ın koordinatörlüğünde yeni bir yapılanmaya giden Göçmenköy Futbol Akademisinde antrenmanlar sürüyor.

Göçmenköy Stadında antrenmanlarını yapan Göçmenköy Futbol Akademisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde çocuklar coşkuyla eğlendiler. Koordinatör Ali Özçalışkan’ın bizzat dağıttığı pastalar eşliğinde eğlenen minik futbolcular, bayramın tadını çıkardılar.

