Göçmen’in yabancısı Ndue

Sezona iki yabancıyla başlayan Süper Lig ekibi Göçmenköy’deteknik direktör İltaç Karayel, iki hazırlık maçı sonrası raporunda tercihini Ndue'den yana kullandı

Göçmenköy yabancı tercihini NdueMujeci'den yana kullandı.

Sezon açılmadan önce StephaneSessegnon ile anlaşmaya varan ve ülkemize getirip törenle imza attıran Göçmenköy, Beninli yıldızın ülkemizden ayrıldıktan sonra geç dönmesi ve uzun süredir futboldan uzak kalması gerekçeleriyle NdueMujeci'yi sezon açılışına getirtmişti.

Sessegnon'un da ülkemize gelmesiyle iki yabancı futbolcu ile antrenmanlara devam eden teknik direktör İltaç Karayel, iki hazırlık maçı sonrası raporunda tercihini Ndue'den yana kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik Gücü ve Cihangir kulüplerinde forma giyen Arnavut golcü en son 2019-2020 sezonu devre arasında Cihangir'den ayrılmıştı. Göçmenköy, Ndue ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

HASAN KANLI’NIN BÜYÜK ŞANSIZLIĞI

Göçmenköy'ündefans hattına Gençlik Gücü'nden transfer ettiği Hasan Kanlı şanssız bir sakatlık geçirdi.

Dumlupınar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Hasan'ın MR sonuçlarında sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Ameliyata girecek olan başarılı futbolcu uzun süre takımıyla birlikte olamayacak.

