Göçmen’de 5’i bir yerde

Necati KÜLAHLILAR
Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosuna katmak için anlaştığı futbolculara bugün imza attırdı.
5 futbolcuya birden resmi imzaları attıran Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetimi, Bekir Yıldız, Hüseyin Taşçı, Ali Duvarcı, Mehmet Göçben ve Erce Çakmak’ı resmen kadrosuna kattı.
Göçmenköy’ün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde koordinatör Hasan Kargılı da yer aldı. Reşit Erişik ise işinden izin alamadığı için imza törenine gelemedi. Reşit ilerleyen günlerde imzayı atacak.