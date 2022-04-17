Göçmen kendine geldi

Mesarya’yı iki golle geçen Göçmenköy, geçtiğimiz haftaki galibiyetin ardından bu hafta da kazanarak, play-out dışında kalma umutlarını sürdürdü

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Mustafa Torun

GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Hüseyin Sadıklar, Reşit Erişik, Fikret Yağcıoğlu,( H. Taşçı), Bekir Yıldız( Cemal), Cemal Terkan, Burak Sarıkaya, (Muhittin), Mahmut Amasyalı, Mevlüt Önal, (Arda), Mehmet Göçben, Mahmut İneci

MESARYA: Hasan Piro, Orhan Kalaycı, Bilal Ceylan, Yusuf Altıner, (Abdullah), Mustafa Ayker (Oğuzhan), Okan Göktürk, Sinan Öğüt, Salahi Aldağ(İbrahim Çıdamlı), Hüseyin Çıdamlı (Cem), Remzi Betmezoğlu, Ertaç Taşkıran,

GOLLER: Dk.10 Burak Sarıkaya, Dk.75 Mehmet Göçben (Göçmenköy)



AKSA Süper Lig’in 27. haftasında Göçmenköy ile Mesarya karşılaştı. Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleyi Göçmenköy her iki devrede bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Sarıkaya ve 75. dakikada Mehmet Göçben kaydetti. Göçmenköy üst üste ikinci galibiyetini alarak Play-out dışında kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Mesarya ise iki maç aradan sonra ligde yenildi.

Puanını 38 yapan Göçmenköy ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. 40 puanda kalan Mesarya ise Yonpaş Dumlupınar’ı konuk edecek.

