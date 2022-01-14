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Göçmen imzaları attırdı

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Göçmenköy Hamza Eşki, Hüseyin Sadıklar ve Mahmut İneci'yi resmen kadrosuna katarken, son dakika transferiyle yabancı futbolcu olarak Sylla’ya imzayı attırdı

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Göçmen imzaları attırdı
Göçmenköy, transferin son gününde önceden anlaşmaya vardığı futbolculara imza attırdı.
Başkent temsilcisi Göçmenköy Hamza Eşki, Hüseyin Sadıklar ve Mahmut İneci'yi resmen kadrosuna kattı.
GÖÇMEN’İN YABANCISI SYLLA
Göçmenköy, transferin son dakikasında yabancı transferini belirledi.
Başkent ekibi ilk devreyi Gönyeli'de geçiren golcü isim BadaraSylla'yı kadrosuna kattı.
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