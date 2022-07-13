Göçmen iddialı başladı

Göçmenköy yeni sezonun ilk antrenmanını dün teknik direktör İltaç Karayel nezaretinde kendi sahasında gerçekleştirirken, sezon açılışında konuşan teknik direktör Karayel, amaçlarının ses getirecek bir Göçmenköy yaratmak olduğunu vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy yeni sezonun ilk antrenmanını dün teknik direktör İltaç Karayel nezaretinde kendi sahasında gerçekleştirdi.

Geniş bir oyuncu kadrosu ile teknik direktör İltaç Karayel, antrenörler Ozan Uzunoğlu ve Arif Pınardan eşliğinde yapılan ilk antrenmanı Göçmenköy başkanı Ersan Karataş ve bazı yöneticiler de izledi.

KARAYEL: AMACIMIZ SES GETİRECEK BİR GÖÇMENKÖY YARATMA

İlk antrenman öncesinde konuşan teknik direktör İltaç Karayel, yeni sezona 10-11 haftalık bir hazırlık dönemiyle gireceklerini belirterek, sezon öncesi geniş bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Amaçlarının ses getirecek bir Göçmenköy yaratmak olduğunu vurgulayan Karayel, iyi bir hazırlık dönemi geçireceklerine inandığını ifade etti. Hazırlık döneminde biri kendi tesislerinde diğeri ise Girne’de olmak üzere iki hazırlık kampı yapacaklarını söyleyen Karayel bu dönemde 10 hazırlık maçı da yapacaklarını kaydetti.

Yabancı futbolcunun ülkemiz futbolunda bir takımda çok önemli katkı sağladığını belirten Karayel, bundan dolayı dünya starı Sesengone ve liglerimizi bilen Ndoye’yi ülkeye getirdiklerini her ikisinin de bir alternatif olduğunu ve sezon başlangıcına kadar deneyip ligde kiminle devam edeceklerine karar vereceklerini vurguladı.



