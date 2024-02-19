Göçmen, golcüleriyle kazandı

Haftanın kapanış maçında Göçmenköy ikinci devrenin yükselişteki ekibi Karşıyaka’yı golcüleri Debouto ile Remzi’nin golleriyle 2 – 1 mağlup etti

Atatürk StadıOsman Özpaşa, İbrahim Katmer, Emre ÇevikdalKıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, Mevlüt, İbrahim Çıdamlı, Remzi, Quentin Debouto, Samet, Gime Toure, Eray Vudalı (Bayram)Erdoğan, İlker İnceler, Azat, Sena, Behiç Kum, Assane Diatta, Ahmet(Aksel), Mustafa Süzgen, Billy Michael, Toykan(Burak), İlker Tek: Dk.20 Quentin Debouto, Dk.76 Remzi Betmezoğlu (Göçmenköy) – Dk.26 Mustafa Süzgen (M. Karşıyaka)Dk. 90 + 2 Mustafa Süzgen(M. Karşıyaka)AKSA Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Göçmenköy ile Miracle Karşıyaka Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma 2-1’lik skorla Göçmenköy lehine sonuçlandı. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Quentin Debouto ile 76. dakikada Remzi Betmezoğlu kaydetti. Ligde beş maç sonra mağlup olan Miracle Karşıyaka’nın tek sayısını 26. dakikada Mustafa Süzgen filelere gönderdi. Mustafa Süzgen ayrıca 90+2. dakikada Gime Toure ile yaşadığı tartışma sonrası ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.Maç sonunda ise yaşanan tartışmalar yumruklaşmaya kadar varırken, Karşıyaka teknik direktörü Caner Oshan darp edildi.Bu sonucun ardından puanını 34 yapan Göçmenköy, haftayı dördüncü sırada noktaladı. 30 puanda kalan Miracle Karşıyaka ise altıncı sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Göçmenköy, Tremeşeli Holding Dumlupınar’ın konuğu olacak. Miracle Karşıyaka ise Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.