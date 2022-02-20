Göçmen'den bir çelme de Gönyeli'ye

Geçen hafta Doğan Türk Birliği’ni Arda’nın golleri ile mağlup eden Göçmenköy dünde Gönyeli’yi Arda’nın golleri ile mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmış oldu

Stad: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Hakan Gök, İsmail Egeli

GÖNYELİ: Kemal, Ulaş, Azat(DK 79 Süleyman), Isaac, Talat, Ahmet Hatay, Ahmet Can, Burak, Agoha, Erdinç(DK 79 Rıdvan), Kaan(DK 56 Mustafa Hacı).

GÖÇMENKÖY: Ali, Mahmut İneci, Cemal Terkan(DK 75 Kemal Ağrı), Hüseyin Sadıklar, Hüseyin Taşçı, Reşit, Mahmut Amasyalı(DK 26 Arda), Mevlüt, Burak, Bekir(DK 61 Fikret), Mehmet Göçben.

KIRMIZI KART: DK 48 Agoha(Gönyeli). DK 71 Ali Duvarcı(Göçmenköy).

GOLLER: DK 45+1, 80 Arda(Göçmenköy).



Aksa Süper Lig’in 19. Haftasında Göçmenköy konuk olduğu Gönyeli’yi Arda’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek geçtiğimiz hafta Doğan türk Birliği’ne attığı çelmeyi bu hafta da Gönyeli’ye attı. Gönyeli’de Agoha, Göçmenköy’de ise Ali Duvarcı kırmızı kart gören isimler oldu.

17.DK: Çabuk gelişen konuk Göçmenköy atağında sol kanattan Mevlüt’ün ortasında Gönyeli ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın aşırtma vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

28.DK: Bir başka ev sahibi takım Gönyeli atağında Agoha’nın pasında Göçmenköy ceza alanı içerisinde Burak’ın plase vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

37.DK: Gönyeli takımının geliştirdiği yeni bir atakta Ahmet Can’ın aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

41.DK: Kalabalık adamla gelişen etkili Göçmenköy atağında Gönyeli ceza alanı içerisinde Bekir’in etkili vuruşunu Kemal son anda güzel bir refleksle kornere çeldi.

42.DK: Bir başka konuk takım atağında Hüseyin Sadıklar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

45+1.DK: Sağ kanattan gelişen etkili Göçmenköy atağında Cemal Terkan’ın ortasında ceza alanı içerisinde Arda estetik bir gole imza atarak takımını deplasmanda öne geçirdi.0-1

55.DK: Gönyeli’nin geliştirdiği yeni bir atakta Burak’ın sert ve düzgün vuruşunu kaleci Ali zorda olsa kornere çeldi.

80.DK: Göçmenköy kontra atağında topu savunmadan kapan Arda’nın ceza alanına girer girmez vuruşunda top filelere gitti.0-2

89.DK: Sağ kanattan gelişen konuk Göçmenköy atağında aldığı topla ceza alanına giren Fikret’in vuruşunda top yandan az frakla dışarı gitti.

Fotoğraf: Gökhan Kuzu

