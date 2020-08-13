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Göçmen Boğası Bilal

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Göçmen Boğası Bilal
Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Lig'de daha başarılı bir sezon hedefleyecek olan Göçmenköy, Türk Ocağı'ndan tecrübeli stoper Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.
Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ve koordinatör Hasan Kargılı ile bir araya gelen Bilal Ceylal, Başkent ekibi ile el sıkıştı. Bilal kırmızı mavili formayı da giydi.
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