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Göçben, yeniden Göçmen

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Göçben, yeniden Göçmen
Küçük Kaymaklı’nın genç futbolcusu Mehmet Göçben, yeni sezonda Göçmenköy formasın giyecek.
Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy yöneticilerinin el sıkışması sonrasında Mehmet Göçben, K-PET Süper Ligde futbol oynamaya devam edecek. Kiralık olarak Göçmenköy forvetinde yer alacak olan Mehmet Göçben, daha önce de Göçmenköy’de forma giymişti.
 
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