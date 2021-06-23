Göçben, yeniden Göçmen

Küçük Kaymaklı’nın genç futbolcusu Mehmet Göçben, yeni sezonda Göçmenköy formasın giyecek.
Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy yöneticilerinin el sıkışması sonrasında Mehmet Göçben, K-PET Süper Ligde futbol oynamaya devam edecek. Kiralık olarak Göçmenköy forvetinde yer alacak olan Mehmet Göçben, daha önce de Göçmenköy’de forma giymişti.
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