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Göçben ayrılmak istiyor

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Göçben ayrılmak istiyor
İsa TABAK
Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da yeni sezon hazırlıklarına devam edilirken takım kadrosu da şekillenmeye başlıyor.
Takımın genç forveti Mehmet Göçben takımdan ayrılma kararı aldı. 23 yaşındaki futbolcu kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Mehmet Göçben, geçtiğimiz sezonlarda da Göçmenöy’e kiralanmıştı.
 
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