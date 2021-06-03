Göçben ayrılmak istiyor

İsa TABAK

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da yeni sezon hazırlıklarına devam edilirken takım kadrosu da şekillenmeye başlıyor.

Takımın genç forveti Mehmet Göçben takımdan ayrılma kararı aldı. 23 yaşındaki futbolcu kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Mehmet Göçben, geçtiğimiz sezonlarda da Göçmenöy’e kiralanmıştı.

