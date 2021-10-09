Girne’nin yüzü Güzelyurt’ta güldü

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, Mustafa Torun, Emre Çevikdal
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hüseyin Hürben, İbrahim, Hasan, Osita, Yusuf(Dk.58 Onur), Berk (Dk.80 Mustafa Yorulmaz), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Osman (Dk.73 Doğan), Hüseyin Paşa (Dk.58 Ömer)
Girne Halk Evi: Feyyaz, Yankı, Ali, Halil, Chibuzor, Kağan, Erdi, Mustafa Tekpınar (Dk.75 Mehmet Yıldız), Mehmet Erfinike (Dk.37 Özgür), Alpay, Ümit (Dk.56 Ayden)
Goller: Dk.84Onur (Baf Ülkü Yurdu) – 41.Dk Ümit, 76.Dk Chibuzor (Girne Halk Evi)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligde haftaya galibiyetsiz giren 2 takımın maçında gülen taraf 2 – 1’lik skorla konuk Girne Halk Evi oldu.
Girne Halk Evi ilk galibiyetini alırken, Baf Ülkü Yurdu galibiyetsiz 2 puanda kalarak, düşme hattına geriledi.
Maçın ilk devresinde konuk Girne Halk Evi özellikle Kağan’ın hücumdaki etkisiyle daha iyi oynayan taraftı. 41. Dakikada konuk ekip Ümit ile gol bularak devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede de sahada ne istediğini bilen taraf Girne Halk Evi’ydi. Düşük tempoda oynanan maçın 76. Dakikasında Chibuzor skoru 0 – 2 yaptı. Son bölümde sahneye çıkan genç Onur 84’te skoru 1 – 2 yapmasına rağmen, bu gol puan için yeterli olmadı.
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