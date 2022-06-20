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Girne’de şok ayrılık

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Girne’de şok ayrılık
Gökhan Kuzu
Girne bölgesinin 1. Lig temsilcisi Girne Halk Evi başarılı bir gencinin takımdan ayrılma kararı almasıyla şok yaşadı.Geçtiğimiz yıl Girne Halk Evi formasını giyen genç ve başarılı kanat oyuncusu Alpay Eminoğlu,yönetim ile görüşerek takımdan ayrılmak ve gelecek teklifleri değerlendirmek için izin istedi.
 
 
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