Girne’de sessiz gün

Aksa Süper Ligi 21. Hafta maçında Doğan Türk Birliği bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta kazanan çıkmadı.

Stad: 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

DTB: Cenk, Salih, Çağrı, Aydın, Sercan, Ali, Halil, Doğukan, Billy, Bayram, Farouk

BÜY: Erdoğan, Ekrem, Hasan, Osita, İbrahim, Doğan, Mustafa, Metin, Michael, Ömer



Aksa Süper Ligi haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. Karşılıklı ataklar sonucunda ilk devrede iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. 78. dakikada Billy’in yerde kalmasıyla dtb penaltı kazandı. Halil Turan’ın penaltısını Erdoğan kurtardı. Bu sonuçla DTB 36, BÜY 15 puana yükseldi.



