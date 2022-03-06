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Girne’de sessiz gün

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Aksa Süper Ligi 21. Hafta maçında Doğan Türk Birliği bir penaltı atışından yararlanamadığı maçta kazanan çıkmadı.

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Girne’de sessiz gün
Stad: 20 Temmuz Mete Adanır
Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
DTB: Cenk, Salih, Çağrı, Aydın, Sercan, Ali, Halil, Doğukan, Billy, Bayram, Farouk
BÜY: Erdoğan, Ekrem, Hasan, Osita, İbrahim, Doğan, Mustafa, Metin, Michael, Ömer
 
Aksa Süper Ligi haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. Karşılıklı ataklar sonucunda ilk devrede iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. 78. dakikada Billy’in yerde kalmasıyla dtb penaltı kazandı. Halil Turan’ın penaltısını Erdoğan kurtardı. Bu sonuçla DTB 36, BÜY 15 puana yükseldi.
 
 
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