Girne’de sessiz gün

Stad: 20 Temmuz Mete Adanır
Hakemler: Zekai Töre, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
DTB: Cenk, Salih, Çağrı, Aydın, Sercan, Ali, Halil, Doğukan, Billy, Bayram, Farouk
BÜY: Erdoğan, Ekrem, Hasan, Osita, İbrahim, Doğan, Mustafa, Metin, Michael, Ömer
Aksa Süper Ligi haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. Karşılıklı ataklar sonucunda ilk devrede iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. 78. dakikada Billy’in yerde kalmasıyla dtb penaltı kazandı. Halil Turan’ın penaltısını Erdoğan kurtardı. Bu sonuçla DTB 36, BÜY 15 puana yükseldi.
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