Girne’de kazanan Doğan

AKSA Süper Ligin 2 Girne temsilcisi arasında oynanan Turgut Esendağlu An Maçında Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi, karşılaştılar.
Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Doğan Türk Birliği, 3 – 2 kazandı.
Doğan Türk Birliği’nin gollerini Ahmet Sönmez, Doğukan ve Billy kaydetti.
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