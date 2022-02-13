Girne’de gol sesi çıkmadı

Aksa Süper Lig’de çıkış arayan iki ekip olan Türk Ocağı ile Cihangir’in Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki mücadelesinde gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 0-0 eşitlikle birer puanla ayrıldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Özal Çağlayan, İsmail Ercan

TOL: Hüseyin, İsmet, Mehmet, İlker Tek, İlker İnceler, Yunus, Yiğit, İbrahim, Ali(89’Akın), Cevdet, Doğukan(65’Berke)

Cihangir: Hasancan, Taner, Erol, Nurettin, Zihni, Berhan(73’Osman), Hakan, Tacettin, Ali(89’Mehmet), Selçuk, Barkın



AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Türk Ocağı, ligin Mesarya ekiplerinden Cihangir’i konuk etti. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu maçın tamamlanmasıyla birlikte Türk Ocağı ligde 28, Cihangir ise 23 puana ulaştı.

Süper Lig’de gelecek hafta Türk Ocağı Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak, Cihangir ise Hamitköy’ü ağırlayacak.

Cihangir, ligin ikinci devresine istediği gibi başlayamadı. Mesarya ekibi ligin ikinci devresinde şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmada sadece 1 puan kazanabildi.

