Girne’de gol sesi çıkmadı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Özal Çağlayan, İsmail Ercan
TOL: Hüseyin, İsmet, Mehmet, İlker Tek, İlker İnceler, Yunus, Yiğit, İbrahim, Ali(89’Akın), Cevdet, Doğukan(65’Berke)
Cihangir: Hasancan, Taner, Erol, Nurettin, Zihni, Berhan(73’Osman), Hakan, Tacettin, Ali(89’Mehmet), Selçuk, Barkın
AKSA Süper Lig’in 18’inci haftasında Türk Ocağı, ligin Mesarya ekiplerinden Cihangir’i konuk etti. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu maçın tamamlanmasıyla birlikte Türk Ocağı ligde 28, Cihangir ise 23 puana ulaştı.
Süper Lig’de gelecek hafta Türk Ocağı Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak, Cihangir ise Hamitköy’ü ağırlayacak.
Cihangir, ligin ikinci devresine istediği gibi başlayamadı. Mesarya ekibi ligin ikinci devresinde şu ana kadar çıktığı 3 karşılaşmada sadece 1 puan kazanabildi.
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