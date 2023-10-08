Girne’de çıt yok

Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Serkan Özdenkci, İsmail Egeli
Türk Ocağı: Hüseyin, Eyüp, Kemal , Mahmut Fansa, Doku Cephas(Serhat), Ousman Sillah, Mustafa, İlker Tek, Ertaç Taşkıran, Hikmet Çelikel(Tuğberk), Tahsin
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Armstrong Chidi, Kaan, Serge Abaka, M. Tahsildaroğulları, Yılmaz (Arda), Yakup (Mehmet Ali), Issa, Berk Öreç (M. Toros)
K.Kart: Dk. 41 Eyüp(TOL)
AKSA Süper Lig’in 3’üncü haftasında Türk Ocağı ile Lefke karşı karşıya geldi. Girne, Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Türk Ocağı’nda Eyüp Öztep 4 ve 41’inci dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla takımının 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Türk Ocağı puanını 2, Lefke ise 4 yaptı. Ligde gelecek hafta Lefke, Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Türk Ocağı ise Çetinkaya deplasmanına gidecek.
(Fotoğraf – Özgür Göksel)
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