banner913
banner932
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
75 0
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
20 0
 
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
15 0
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
25 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
93 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
85 0
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
23 0
banner964

Girne’de çıt yok

banner476

Süper Ligin 3. Haftasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Türk Ocağı ile Lefke gol atma başarısı gösteremeyince maç 0 – tamamlandı

banner974
Girne’de çıt yok
banner971
Stat: Mete Adanır Stadı
 Hakemler: Ferhat Tuna, Serkan Özdenkci, İsmail Egeli
 Türk Ocağı: Hüseyin, Eyüp, Kemal , Mahmut Fansa, Doku Cephas(Serhat), Ousman Sillah, Mustafa, İlker Tek, Ertaç Taşkıran, Hikmet Çelikel(Tuğberk), Tahsin
Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Armstrong Chidi, Kaan, Serge Abaka, M. Tahsildaroğulları, Yılmaz (Arda), Yakup (Mehmet Ali), Issa, Berk Öreç (M. Toros)
K.Kart: Dk. 41 Eyüp(TOL)
 
AKSA Süper Lig’in 3’üncü haftasında Türk Ocağı ile Lefke karşı karşıya geldi. Girne, Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmada taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Türk Ocağı’nda Eyüp Öztep 4 ve 41’inci dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kartla takımının 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Türk Ocağı puanını 2, Lefke ise 4 yaptı. Ligde gelecek hafta Lefke, Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Türk Ocağı ise Çetinkaya deplasmanına gidecek.
 
(Fotoğraf – Özgür Göksel)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.