Girne’de ayrılık mevsimi

Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde adeta yaprak dökümü yaşanırken takımın önemli futbolcuları takımdan ayrılma kararı aldılar.

Aksel Kaptanoğlu, Salih Say, Muhammet Ali Uçar ve Ali Özbahar gibi deneyimli futbolcular takımla yollarını ayırdı. Emre Perçinci ve Derviş Kolcu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörsüz de kalan Girne Halk Evi’nde deneyimli golcü Esin Sonay da teklifler alıyor.

