Girne’de, Aktül sesleri yankılanacak

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi, geçtiğimiz sezonu K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda geçiren Yankı Aktül ile anlaştı.

Baf Ülkü Yurdu’na, hücum ve orta sahada önemli katkılar yapan Yankı Aktül, yeni sezonda yıllarca formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Girne Halk Evi’nin başarısı için ter dökecek.

