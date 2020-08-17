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Girne, Kaymaklılılara talip

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Girne, Kaymaklılılara talip
Necati KÜLAHLILAR
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde, teknik direktör Emre Perçinci’nin istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları başlarken,Küçük Kaymaklı’dan Emre Perçinci’nin eski öğrencilerine talip oldu.
Girne Halk Evi, Çağdaş ve Saydam’ın takımdan ayrılmalarından sonra ortaya çıkan sol kanat oyuncu ihtiyacını, Küçük Kaymaklı’dan Taner Bingöllü ile doldurmak için bu futbolcuya teklif götürdü. Girne Halk Evi sağ kanat için ise Küçük Kaymaklı’dan Berkem Nurdal’i kadroya katmak istiyor. Bu arada Berkem için Cihangir de girişim yaptı.
 
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