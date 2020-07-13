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Girne kararlı

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Girne Halk Evi, Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek K-PET Süper Lige yükselme konusunda kararlı olduğunu gösterdi

Girne kararlı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:42

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. hafta maçları dün oynandı.

Girne Halk Evi ile Mormenekşe arasında Mete Adanır Stadında oynanan ve Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Arif Malek hakem üçlüsünün yönettiği maç Girne Halk Evi’nin üstünlüğünde geçti. Girne Halk Evi, Yunus ve Esin Sonay’ın 2 golleriyle zayıf rakibini  mağlup ederek, ikincilik şansını sürdürüp, play off’taki iddiasını artırdı. Mormenekşe play out tehlikesi yaşamaya devam etti. 

(Foto: Özgür Göksel)

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