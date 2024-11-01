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Girne Halk Evi rakiplerine gözdağı verdi

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Girne Halk Evi rakiplerine gözdağı verdi
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Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Girne bölgesi takımlarından Girne Halk Evi dün Futbol Federasyonu’nda 9 futbolcuya birden imza attırarak adeta rakiplerine gözdağı verdi.
Girne Halk Evi yöneticileri Futbol Federasyonu’nda TC’li futbolcu, Fıratcan Akbulut, Gençlik Gücünden Erin Uluçlar ve Özgür Ongun, Değimenlik’ten Berkay Giritli, Alsancak Yeşilova’dan Ersin Şakalak, Gönyeli’den Emirhan Bayal, Esentepe’den İlyas Niyazi,  Sadrazam Kayalardan Ozan Aygün, Bahçeli’ den Asil Ergin’e imza attırarak renklerine bağladı.
 
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