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Girne Halk Evi'nde 3 imza birden

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Girne Halk Evi'nde 3 imza birden

Aksa 1. Lig'de mücadele edecek olan Girne Halk Evi takımı kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında bugün 3 oyuncuya Futbol Federasyonu'nda imza attırdı.
Girne'nın Kırmızı beyazlı ekibi, Karaoğlanoğlu'ndan Hüseyin Köle, Göçmenköy'den ise Ahmet Coşkun ve Kayra Gevrek'i resmen kadrosuna kattı.

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