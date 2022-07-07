Girne Halk Evi iki transfer yaptı

Yeni sezonda Aksa Birinci Ligde mücadele edecek G irne ekibi Girne Halk Evi, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Karşıyaka'dan Tahir Sovukoluk ve Karaoğlanoğlu'ndan Mehmet Mansız'ı kadrosuna kattı.
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