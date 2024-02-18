banner913
banner932
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
38 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
 
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
59 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
109 0
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
60 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
73 0
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
83 0
banner1012

Girne Halk Evi, haftalar sonra kazandı

Birinci Lig’de haftalardır puan alamayan Girne Halk Evi konuk ettiği play-off hattındaki Hamitköy’ü 1 – 0 mağlup ederek dibden kurtulma adına önemli 3 puanı elde etti

banner974
Girne Halk Evi, haftalar sonra kazandı
banner971
Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Abdullah Genç, Burak Yiğit, İrfan Alıcı
GHE: Burak Eligön, Çağdaş, Mahmut Erkan, Mustafa Yıldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Ahmet Güliçli, Muhammet, Serkan, Soyer, Eşref
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Eser, Uğur, David, Özgür, İsmail Aslan, Sinan, Cuma, Ersan
Goller:  73.Dk Serkan Kamalak (GHE)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 19. Hafta maçında Girne Halk Evi, Hamitköy’ü konuk etti.
Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Abdullah Genç’in yönettiği karşılaşmanın ilk devresine daha atak başlayan Hamitköy, Özgür ve Uğur ile pozisyonlardan yararlanamadı. İlk devre golsüz tamamlandı.
İkinci devreye 2 takım da hareketli başlarken, Girne Halk Evi Serkan, Hamitköy ise Özgür ile pozisyonlardan yararlanamadı. 50. dakikadan itibaren oyun kontrolü Hamitköy’e geçerken, AfünGirgen’in müdahalesi sonrasında Girne Halk Evi toparlandı. 72’de defansın arkasına atılan topa hareketlenen Serkan Kamalak takımını 1 – 0 öne geçirdi.
Son bölümde kalesini iyi savunan Girne Halk Evi karşısında Hamitköy etkili olamazken, maç 1 – 0 tamamlandı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.