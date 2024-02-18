Girne Halk Evi, haftalar sonra kazandı

Birinci Lig’de haftalardır puan alamayan Girne Halk Evi konuk ettiği play-off hattındaki Hamitköy’ü 1 – 0 mağlup ederek dibden kurtulma adına önemli 3 puanı elde etti

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Burak Yiğit, İrfan Alıcı

GHE: Burak Eligön, Çağdaş, Mahmut Erkan, Mustafa Yıldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Ahmet Güliçli, Muhammet, Serkan, Soyer, Eşref

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Eser, Uğur, David, Özgür, İsmail Aslan, Sinan, Cuma, Ersan

Goller: 73.Dk Serkan Kamalak (GHE)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 19. Hafta maçında Girne Halk Evi, Hamitköy’ü konuk etti.

Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve Abdullah Genç’in yönettiği karşılaşmanın ilk devresine daha atak başlayan Hamitköy, Özgür ve Uğur ile pozisyonlardan yararlanamadı. İlk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devreye 2 takım da hareketli başlarken, Girne Halk Evi Serkan, Hamitköy ise Özgür ile pozisyonlardan yararlanamadı. 50. dakikadan itibaren oyun kontrolü Hamitköy’e geçerken, AfünGirgen’in müdahalesi sonrasında Girne Halk Evi toparlandı. 72’de defansın arkasına atılan topa hareketlenen Serkan Kamalak takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Son bölümde kalesini iyi savunan Girne Halk Evi karşısında Hamitköy etkili olamazken, maç 1 – 0 tamamlandı.



