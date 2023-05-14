Girne Halk Evi, galibiyeti aldı, ligde kalmayı garantiledi

AKSA 1. Lig Play out grubunun ilk maçında Mustafa Hacıali Yılmazköy'ü 2-0 mağlup eden Girne Halk Evi 23 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi.
Karşılaşmada kırmızı beyazlı ekibin gollerini Ayden Numanzade ve Mehmet Erfinike kaydetti.
Play out grubunun kalan maçlarında Mustafa Hacıali Yılmazköy, Ünimar Maraş ve Dörtyol takımları ligde kalabilmek için mücadele edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.