Girne Halk Evi, galibiyeti aldı, ligde kalmayı garantiledi

AKSA 1. Lig Play out grubunun ilk maçında Mustafa Hacıali Yılmazköy'ü 2-0 mağlup eden Girne Halk Evi 23 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi

AKSA 1. Lig Play out grubunun ilk maçında Mustafa Hacıali Yılmazköy'ü 2-0 mağlup eden Girne Halk Evi 23 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi.

Karşılaşmada kırmızı beyazlı ekibin gollerini Ayden Numanzade ve Mehmet Erfinike kaydetti.

Play out grubunun kalan maçlarında Mustafa Hacıali Yılmazköy, Ünimar Maraş ve Dörtyol takımları ligde kalabilmek için mücadele edecek.



