banner913
banner932
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
33 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
45 0
 
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
21 0
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
41 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
47 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
35 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
17 0
banner964

Girne'de sessiz gece

banner476

Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan Türk Ocağı ile Karşıyaka karşılaşmasında takımlar pozisyon bulmalarına karşın gol atmayı başaramayarak sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldılar

banner974
Girne'de sessiz gece
banner971
Aksa Süper Ligde 1. Haftanın kapanış maçında ligin köklü takımı Türk Ocağı ile yeni takımı Miracle Karşıyaka, Mete Adanır Stadı’nda karşılaştılar. Türk Ocağı ile M. Karşıyaka pozisyonlu geçen ama golsüz tamamlanan maçtan 1’er puan ayrıldılar.
Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresinde Türk Ocağı’nın biraz daha üstün oynamasına karşın ilk devrede gol sesi çıkmazken, devre Türk Ocağı 0 – Karşıyaka – 0 şeklinde tamamlandı.
İkinci devrede ise Karşıyaka daha üstün oynamasına karşın her iki takım da gol fırsatları yakalamasına karşın gol atmayı başaramadılar.
Türk Ocağı’nda kaleci Hüseyin, Karşıyaka’da ise kaleci Erdoğan net pozisyonları kurtardılar. Karşıyaka’da özellikle son bölümde Pote 2 net pozisyonu değerlendiremedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.