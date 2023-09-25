Girne'de sessiz gece

Aksa Süper Ligde 1. Haftanın kapanış maçında ligin köklü takımı Türk Ocağı ile yeni takımı Miracle Karşıyaka, Mete Adanır Stadı’nda karşılaştılar. Türk Ocağı ile M. Karşıyaka pozisyonlu geçen ama golsüz tamamlanan maçtan 1’er puan ayrıldılar.
Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresinde Türk Ocağı’nın biraz daha üstün oynamasına karşın ilk devrede gol sesi çıkmazken, devre Türk Ocağı 0 – Karşıyaka – 0 şeklinde tamamlandı.
İkinci devrede ise Karşıyaka daha üstün oynamasına karşın her iki takım da gol fırsatları yakalamasına karşın gol atmayı başaramadılar.
Türk Ocağı’nda kaleci Hüseyin, Karşıyaka’da ise kaleci Erdoğan net pozisyonları kurtardılar. Karşıyaka’da özellikle son bölümde Pote 2 net pozisyonu değerlendiremedi.
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