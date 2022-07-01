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"Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı her gün daha iyiye gidiyor"

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"Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı her gün daha iyiye gidiyor"
Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce bakıma aldığı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki çalışmaların devam ettiğini ve sahanın yeni sezona hazırlandığını açıkladı.
Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki bakım-onarım çalışmalarını yakından takip ettiğini, sahanın her geçen gün daha da iyi bir duruma geldiğini belirterek, yeni sezona kadar çalışmaların titizlikle devam edeceğini vurguladı.
 
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