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Giresunspor’un 44 yıllık Süper Lig hasretti bitti

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TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yendi. 44 yıllık özleme son veren Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı

Giresunspor’un 44 yıllık Süper Lig hasretti bitti
TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yendi. 44 yıllık özleme son veren Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
Karadeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenerek, 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Puanını 70'e yükselten Giresunspor, ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı
 
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