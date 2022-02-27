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Giresunspor rahat nefes aldı

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede GZT Giresunspor evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek 6 hafta sonra kazandı

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Giresunspor rahat nefes aldı
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 27. dakikada Umut Nayir, 51'de Alexis Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya attı. 
Konuk ekibin tek golü 75. dakikada Di Santo'dan geldi.
Bu sonucun ardından 6 hafta sonra kazanan Giresunspor puanını 29' yükselterek düşme hattının bir sıra üstüne çıktı. Sahadan puansız ayrılan Göztepe ise 27 puanda 17. sırada kaldı. 
 
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