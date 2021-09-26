Giresun'da kazanan yok

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka ilk devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Zeki Yavru (Dk. 84 Hayrullah Bilazer), Aziz Behich (Dk. 75 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 84 Sankhare), Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 75 Umut Nayir) , Doukara (Dk. 29 Balde)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 75 Karahan Yasir Subaşı), Carole, İbrahim Akdağ, Attamah (Dk. 46 Fernandes), Emrah Başsan (Dk. 75 Mane), Cardoso (Dk. 55 Uğur Demirok), Thiam, Mensah

Goller: Dk. 21 Diabete (GTZ Giresunspor), Dk. 17 Attamah (Yukatel Kayserispor)



14. dakikada Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Doukara'nın vuruşunda direğe çarparak auta gitti.

17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boş durumda bulunan Attamah topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

21. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına verdiği pasta Diabete topla buluştu. Bu oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Lung'un bakışları arasında ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

46. dakikada Sergio ceza sahası içerisindeki Süleymanov'a topu aktardı. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

86. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına ortasında Balde kafasıyla topu Sankhare'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine vurduğu topu kaleci Lung kornere çeldi.

89. dakikada GZT Giresunspor'un kontra atağında Diabete çaprazda bulunan Emre Taşdemir'e topu aktardı. Emre Taşdemir'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



