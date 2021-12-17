Gıravatlılar’ın gecesi

AKSA Süper Ligin 14. Haritasının açılış maçında Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan futbolumuzun en önemli derbisinde kazanan 3 - 1lik skorla Gıravatlılar olarak bilinen Doğan Türk Birliği oldu. Sarı lacivertliler geriye düştükleri maçta ezeli rakibini Billy, Mehmet Uçar'ın kendi kalesine attığı gol ve Tansel'in golleriyle ile mağlup ettiler

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıHakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Halil CanaloğluTOL: Hüseyin, Remzi, Doğukan Altuntaş, Candy, Yunus(İsmet), İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal (Cevdet)DTB: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Kenan(24.Dk Halil Turan), Aydın, Sercan(Tansel), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan Demirman(Bayram), Billy, Farouk, KaanGoller: 26.Dk Remzi (TOL)- 33.Dk Billy,45.Dk Mehmet Uçar (K.K) (DTB),Kırmızı Kart: Dk 83 Ertaç (TOL)AKSA Süper Lig'de 14.haftanın açılış maçı Leymosunderbisine sahne oldu. Ülkenin en önemli derbileri arasında gösterilen maçta Türk Ocağı Limasol ile Doğan Türk Birliği kozlarını Girne'de paylaştı. Karşılaşma Doğan Türk Birliği'nin 3-1 üstünlüğünde noktalandı.Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sporseverlerin yanı sıra spor ve siyasi hayatın tanınmış yüzleri de statta takip etti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Galatasaray'ın eski efsane kalecilerinden Eser Özaltındere de takip etti.Maçta sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Billy Michael, Mehmet Uçar (kendi kalesine) ve Tansel Tanny Osman'dan gelirken, Türk Ocağı'nın tek golü Remzi Betmezoğlu'ndan geldi.5.Dk: DTB atağında Aydın topu soldan ceza sahasına ortaladı. Yapılan vuruşta TOL kalecisi Hüseyin topu elinden kaçırdı ve çizgi üzerinde çabuk davranarak topa yeniden sahip olup mutlak bir golü önledi.16.Dk: TOL atağında İbrahim kaleci Dursun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Dursun gole izin vermedi.26.Dk: TOL atağında Candy’nin sağdan ceza sahasına ortasında Remzi arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. TOL 1-0 DTB33.Dk: DTB’de kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan frikiği Billy Michael kullandı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 1-1 DTB45.Dk: DTB atağında Aydın sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte Mehmet Uçar ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. TOL 2-1 DTBDk 50 Doğan Türk Birliği ceza alanında oluşan karambolde son olarak topu önünde bulan Ertaç'ın şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.Dk 80 Doğan Türk Birliği ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Ertaç'ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.Dk 90 Yapılan ortada Kaan'ın kafa vuruşunu defans çizgiden çıkardı.Dk 90+4 Ceza sahasında topla buluşan Tansel soğukkanlı bir vuruşla akoru belirledi. 3 1Bu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 27 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Türk Ocağı Limasol da 24 puanda kaldı. Ligin 15.haftasında Doğan Türk Birliği Gönyeli deplasmanına konuk olurken, Türk Ocağı da Lefke deplasmanına konuk olacak.