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Ghezzal, Harry Kane ile yarışıyor

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Beşiktaş'ın yıldızı RachidGhezzal durdurulamıyor. Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından 2. sırada bulunuyor

Ghezzal, Harry Kane ile yarışıyor
Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Rachid Ghezzal, sadece Harry Kane'in arkasında kaldı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, gol paslarıyla takımına katkı vermeye devam ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü maçında da Aboubakar'a 1 gol attıran Cezayirli futbolcu, ligde 11'inci gol pasına ulaştı.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında bu alanda Ghezzal'ı geride bırakan tek isim Harry Kane oldu.
Tottenham'ın yıldız oyuncusu, bu sezon arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi. Listede 2. sırayı ise Ghezzal, Kevin De Bruyne ve Thomas Müller paylaştı.
De Bruyne ve Müller 22 lig maçında 11 gol pası verirken, Ghezzal 19 karşılaşmada aynı sayıyı yakaladı.
Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Morata ve Lukaku 8 defa gol servisi yaptı.
İspanya'da IagoAspas ve MarcosLlorente, Fransa'da da Di Maria, Bamba ve Depay, 8 gol pası ile zirvedeler.
 
 
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