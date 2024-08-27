GG’ye ‘Kurt’ kaleci

Süper Ligin başkent ekiplerinden China B. Gençlik Gücü kalesine takviyeyi Lefke’den yaptı.

China B. Gençlik Gücü takımına geçtiğimiz sezon devre arasında katılan kaleci Remzi Rıylı’nın takımda ayrılma kararı sonrasında harekete geçen GG yönetimi Lefke’den Ali Kurt’u transfer etti. Başkan Osman Karamanlı ile el sıkışan Ali yeni takımının Acapulco’daki kampına katıldı.



