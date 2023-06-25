G.Gücü ile Mağusa Spor Akademisi finalde

Puma Kadınlar Ligi Yarı Final Rövanş maçları Cumartesi günü oynanırken Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademsi ve China Bazaar Gençlik Gücü finale yükseldi

Puma Kadınlar Ligi'nde oynanan yarı final maçları sonunda China Bazaar Gençlik Gücü ile Dem's Cons Mağusa Spor Akademisi final vizesi aldı.

CB Gençlik Gücü yarı final rövanşında K.Kaymaklı'yı 3-1 mağlup etti.

Dem's Cons Mağusa Spor Akademisi de Vadili karşısında 2-1 galip geldi.

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademsi ve China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanacak final karşılaşması 4 Temmuz Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 19:30’da oynanacak.

